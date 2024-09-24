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Военное руководство Турции прибыло в Баку

Военное руководство Турции прибыло в Баку По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер, начальник штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерал Метин Гурак, командующий ВМС адмирал Э
Армия
24 сентября 2024 г. 01:34
Военное руководство Турции прибыло в Баку

По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер, начальник штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерал Метин Гурак, командующий ВМС адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал Сельджук Байрактароглу и командующий ВВС Зия Джемаль Кадыоглу прибыли в Баку для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX".

Об этом сообщает Report со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Турецких гостей в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие руководящие сотрудники министерства.

В ходе встреч, которые пройдут в рамках визита турецкой делегации в Баку, планируется провести обсуждения по дальнейшему расширению перспективных возможностей военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin hərbi rəhbərliyi Bakıya gəlib

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