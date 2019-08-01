Военные повара Азербайджана приняли участие в жеребьёвке конкурса "Полевая кухня", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 на полигоне Алабино с 3 по 15 августа.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

По итогам жеребьёвки конкурса, состоящего из четырёх этапов, азербайджанские военные повара будут состязаться с командами Казахстана и Монголии в первой подгруппе.

В настоящее время наши военные повара продолжают готовиться к конкурсу "Полевая кухня".