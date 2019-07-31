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Военные корабли России прибыли в Баку

Военные корабли России прибыли в Баку

31 июля в Баку прибыли малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов встретился с делегацией, возглавляемой представителем Каспийской флотилии ВМФ России капитаном 1-го ранга Сергеем Екимовым.

Стороны провели обмен мнениями по организации конкурса "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019.

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