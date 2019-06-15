Выпускникам курсов по подготовке поваров Азербайджанской Армии выданы сертификаты - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану действий на 2019-й год, состоялась церемония выпуска поваров, успешно завершивших "Курсы по подготовке поваров".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Целью курсов является повышение уровня теоретических знаний и практических навыков военных поваров, состоящих на службе в воинских объединениях, соединениях, частях и специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии.

В ходе курсов с военными поварами были проведены занятия по правильному приготовлению пищи, нормам отходов, образующихся в результате обработки продуктов, правилу эксплуатации технологического оборудования, соблюдению чистоты спецодежды, строгому выполнению санитарно-гигиенических требований и другим темам.

Военнослужащим и гражданским служащим, успешно завершившим курсы, были выданы сертификаты.