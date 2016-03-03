​Вице-премьер России обсудит в Баку военно-техническое сотрудничество

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг в Баку встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения военно-технического сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, причастные к оружейному экспорту.

Рогозин, в свою очередь, подтвердил свое нахождение в азербайджанской столице. "Погода в Баку ночью 9°С, днем 14°С. Ветрено. Привет всем из столицы Азербайджана!", — написал он в ночь на четверг на своей странице в Facebook.

По данным газеты, помимо Рогозина, Баку посетят представители руководства спецэкспортера российских вооружений "Рособоронэкспорта", а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

По словам собеседников издания, эта поездка носит "специальный характер" и заранее не планировалась.

Ожидается, что сначала чиновники из "Рособоронэкспорта" и ФСВТС проведут переговоры с азербайджанскими военными, а после состоится встреча Ильхама Алиева и Дмитрия Рогозина. Не исключено, что вице-премьер РФ также встретится с первым вице-премьером Азербайджана и своим коллегой по российско-азербайджанской межправительственной комиссии Ягубом Эюбовым, курирующим машиностроение и ОПК.