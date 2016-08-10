​"Вертолеты России" откроют в Азербайджане сервисный центр для Ми-8/17

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Холдинг "Вертолеты России" откроет в Азербайджане центр по ремонту вертолетов семейства Ми-8/17, соответствующее соглашение планируется подписать на международной военной выставке ADEX-2016 в Баку в конце сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель гендиректора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"Вертолеты России" планируют открыть на базе предприятия Silk Way Helicopter Services сервисный центр в Баку по обслуживанию и капитальному ремонту вертолетной техники типа Ми-8/17 гражданского назначения. Одновременно рассматривается возможность расширения возможностей данного центра под выполнение технического обслуживания и капитального ремонта вертолетов военного назначения", - сказал Чечиков.

По его словам, сейчас идут переговоры о порядке и форме сотрудничества. "В период проведения международной выставки ADEX-2016 планируется подписание соответствующих соглашений", - заключил заместитель гендиректора "Вертолетов России".

8 августа по итогам саммита президентов России, Азербайджана и Ирана российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о планах открыть в Баку вертолетный центр и сборочный авиазавод.