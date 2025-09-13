"Вечное братство - IV": Спецназ шести стран отрабатывает совместные операции в Азербайджане
- 13 сентября, 2025
- 12:23
В Азербайджане продолжаются многонациональные совместные учения "Вечное братство - IV" с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"Подразделения специального назначения продолжают подготовку в рамках учений, где особое внимание уделяется обмену опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и умений по ведению совместных операций при необходимости", - отметили в оборонном ведомстве.
Согласно информации, в рамках совместных учений выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от противника.