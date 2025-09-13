Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    "Вечное братство - IV": Спецназ шести стран отрабатывает совместные операции в Азербайджане

    Армия
    • 13 сентября, 2025
    • 12:23
    Вечное братство - IV: Спецназ шести стран отрабатывает совместные операции в Азербайджане

    В Азербайджане продолжаются многонациональные совместные учения "Вечное братство - IV" с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    "Подразделения специального назначения продолжают подготовку в рамках учений, где особое внимание уделяется обмену опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и умений по ведению совместных операций при необходимости", - отметили в оборонном ведомстве.

    Согласно информации, в рамках совместных учений выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от противника.

    спецназ учения Минобороны Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanda keçirilən 6 ölkənin xüsusi təyinatlı qüvvələrin birgə təlimində müxtəlif faəliyyətlər icra olunub
    'Eternal Brotherhood - IV': Special forces from 6 countries practice joint operations in Azerbaijan

    Последние новости

    13:09
    Фото

    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:06

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

    Происшествия
    12:59

    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Kультурная политика
    12:56

    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    Экология
    12:53

    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

    Внутренняя политика
    12:52

    Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

    Происшествия
    12:50

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане

    Внешняя политика
    12:32

    Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

    Происшествия
    12:23

    Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей