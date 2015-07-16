В ВС Азербайджана проводятся интенсивные учения по боевой подготовке - ВИДЕО

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные боевые учения родов войск и отдельных подразделений Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов утвердил план, согласно которому проводятся отдельные и совместные учения в танковом, БМП, авиационном и артиллерийском подразделениях.

Артиллерийские расчеты обучают навыкам и умениям в целях управления танковыми подразделениями в горных и предгорных местностях в условиях, близких к реальным боевым условиям, возможностям маневрирования, практической подготовке экипажей и нанесению удара по районам, в которых сконцентрировались живая сила и боевая техника условного врага.

Военнослужащие действительной воинской службы, которые будут демобилизованы из ВС, и прибывший в воинские части из учебных центров личный состав делятся опытом эксплуатации боевой и других видов техники, правилами их применения, что повышает боевой дух и волю солдат.