 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ВС Азербайджана проводятся интенсивные учения по боевой подготовке - ВИДЕО

    Согласно плану, проводятся отдельные и совместные учения в танковом, БМП, авиационном и артиллерийском подразделениях

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные боевые учения родов войск и отдельных подразделений Вооруженных сил Азербайджана. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов утвердил план, согласно которому проводятся отдельные и совместные учения в танковом, БМП, авиационном и артиллерийском подразделениях.

    Артиллерийские расчеты обучают навыкам и умениям в целях управления танковыми подразделениями в горных и предгорных местностях в условиях, близких к реальным боевым условиям, возможностям маневрирования, практической подготовке экипажей и нанесению удара по районам, в которых сконцентрировались живая сила и боевая техника условного врага. 

    Военнослужащие действительной воинской службы, которые будут демобилизованы из ВС, и прибывший в воинские части из учебных центров личный состав делятся опытом эксплуатации боевой и других видов техники, правилами их применения, что повышает боевой дух и волю солдат.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi