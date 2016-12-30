В Вооруженных силах Азербайджана завершился "День открытых дверей"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня завершился проводимый в Вооруженных силах Азербайджана "День открытых дверей".

Как сообщили Report в минобороны, на традиционных мероприятиях по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года посетители, представители общественности и СМИ ознакомились с созданными в военных частях бытовыми условиями, боевой техникой и вооружением, побывали в служебных и административных зданиях, солдатских столовых и общежитиях.

В "День открытых дверей", прошедших с участием руководящего состава ВС, была организована встреча с родителями, где обсудили интересующие их вопросы.