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    В Вооруженных силах Азербайджана завершился "День открытых дверей"

    В День открытых дверей была организована встреча с родителями

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня завершился проводимый в Вооруженных силах Азербайджана "День открытых дверей".

    Как сообщили Report в минобороны, на традиционных мероприятиях по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года посетители, представители общественности и СМИ ознакомились с созданными в военных частях бытовыми условиями, боевой техникой и вооружением, побывали в служебных и административных зданиях, солдатских столовых и общежитиях.

    В "День открытых дверей", прошедших с участием руководящего состава ВС, была организована встреча с родителями, где обсудили интересующие их вопросы.

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