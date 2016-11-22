В Вооруженных силах Азербайджана проводятся Дни НАТО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Экспертная группа Союзного командования по трансформации НАТО проводит Дни НАТО в Вооруженных силах Азербайджана.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Делегация, возглавляемая начальником Управления военного партнерства НАТО генерал-майором Одд Эгил Педерсеном (Норвегия), посетит Военную академию Вооруженных сил, Азербайджанскую высшую военную школу имени Гейдара Алиева, Международный антитеррористический учебный центр Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, а также подразделение Концепции оперативных возможностей и другие подразделения Вооруженных сил.

В рамках мероприятия офицерскому составу Вооруженных сил будут представлены брифинги "Структура командования НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Анализ стратегического предвидения", "Процесс планирования операций в НАТО", "Концепция оперативных возможностей", "НАТО после Варшавского саммита в верхах", "Сотрудничество НАТО-Южный Кавказ" и другие брифинги.

Дни НАТО в Вооруженных силах Азербайджана продлятся до 25 ноября.