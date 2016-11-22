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    В Вооруженных силах Азербайджана проводятся Дни НАТО

    Дни НАТО продлятся до 25 ноября

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Экспертная группа Союзного командования по трансформации НАТО проводит Дни НАТО в Вооруженных силах Азербайджана.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

    Делегация, возглавляемая начальником Управления военного партнерства НАТО генерал-майором Одд Эгил Педерсеном (Норвегия), посетит Военную академию Вооруженных сил, Азербайджанскую высшую военную школу имени Гейдара Алиева, Международный антитеррористический учебный центр Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, а также подразделение Концепции оперативных возможностей и другие подразделения Вооруженных сил.

    В рамках мероприятия офицерскому составу Вооруженных сил будут представлены брифинги "Структура командования НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Анализ стратегического предвидения", "Процесс планирования операций в НАТО", "Концепция оперативных возможностей", "НАТО после Варшавского саммита в верхах", "Сотрудничество НАТО-Южный Кавказ" и другие брифинги.

    Дни НАТО в Вооруженных силах Азербайджана продлятся до 25 ноября.

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