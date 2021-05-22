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В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения

В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения, стартовавшие 17 мая
Армия
22 мая 2021 г. 18:49
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения

В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения, стартовавшие 17 мая.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на следующем этапе учений поручения, связанные с деятельностью войск, были проработаны на картах в полевых пунктах управления, а принятые решения доведены до подразделений, участвующих в практической деятельности, через системы связи и автоматизированного управления.

Практически отрабатывались развертывание войск в районах сосредоточения, огневых и исходных позиций, а также взаимодействие артиллерийских частей с общевойсковыми объединениями в ходе боевых действий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komanda-qərargah təlimi davam edir

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