В воинской части ВВС Азербайджана переданы в пользование новые объекты

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжается деятельность по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

11 февраля руководство Минобороны приняло участие в открытии новопостроенных объектов в воинской части ВВС и ознакомилось с созданными здесь условиями.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, побывав в двухэтажном здании штаба, солдатской казарме, классных комнатах, складах, на строевом плацу, контрольно-пропускном пункте, а также в других служебных и административных объектах, ознакомился с качеством проведенных работ.

Министр обороны, осмотрев также другие объекты, строительство которых продолжается, дал соответствующие указания по качественному завершению работ.