В Военной академии ВС Азербайджана вручили дипломы выпускникам курсов английского языка

В Военной академии Вооруженных сил состоялась церемония вручения дипломов выпускникам курсов английского языка базового и среднего уровней, организованных для военнослужащих и гражданских сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и наших соотечественников, павших за территориальную целостность страны.

Начальник Военной академии Вооруженных сил генерал-лейтенант Гейдар Пириев, отметив, что курсы проводились профессиональными специалистами по иностранным языкам, подчеркнул важность организации и проведения этих курсов. Начальник Военной академии поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Начальник Академии МЧС генерал-майор Баба Салаев отметил, что основной целью проведения курсов было повышение уровня владения иностранным языком своих сотрудников.

Было отмечено, что эта деятельность служит развитию и укреплению сотрудничества между двумя ведомствами и она будет продолжена в будущем.

В завершение выпускникам были вручены дипломы и сертификаты.