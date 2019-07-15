В Военной академии ВС Азербайджана вручили дипломы выпускникам курсов английского языка

В Военной академии Вооруженных сил состоялась церемония вручения дипломов выпускникам курсов английского языка базового и среднего уровней, организованных для военнослужащих и гражданских сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
На церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и наших соотечественников, павших за территориальную целостность страны.
Начальник Военной академии Вооруженных сил генерал-лейтенант Гейдар Пириев, отметив, что курсы проводились профессиональными специалистами по иностранным языкам, подчеркнул важность организации и проведения этих курсов. Начальник Военной академии поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности.
Начальник Академии МЧС генерал-майор Баба Салаев отметил, что основной целью проведения курсов было повышение уровня владения иностранным языком своих сотрудников.
Было отмечено, что эта деятельность служит развитию и укреплению сотрудничества между двумя ведомствами и она будет продолжена в будущем.
В завершение выпускникам были вручены дипломы и сертификаты.
Səid QəribАвтор новости