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В ВМС проведено тактическое учение - ВИДЕО

В ВМС Азербайджана проведено тактическое учение - ВИДЕО

Согласно утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Целью тактического учения стало выполнение задачи по уничтожению плавающей мины и морской цели артиллерийским огнем на первом этапе. 

В ходе учения были отработаны вопросы управления кораблем, успешного выполнения поставленных задач, а также подготовки личного состава.

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