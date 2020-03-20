В ВМС проведено тактическое учение - ВИДЕО

Согласно утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Целью тактического учения стало выполнение задачи по уничтожению плавающей мины и морской цели артиллерийским огнем на первом этапе.

В ходе учения были отработаны вопросы управления кораблем, успешного выполнения поставленных задач, а также подготовки личного состава.