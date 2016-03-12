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    В ходе учений "TURAZ Şahini – 2016" проведены полеты с целью ознакомления с местностью - ВИДЕО

    Перед полетами состоялся брифинг для пилотов

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Совместные тактические и учебные полеты "TURAZ Şahini – 2016" продолжаются. Согласно сценарию учений, пилоты военно-воздушных сил Азербайджана и Турции выполнили  полеты с целью ознакомления с местностью. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Перед полетами состоялся брифинг для пилотов, были обсуждены погодные условия и другие технические вопросы. 

    Затем турецкие пилоты провели полеты на истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25, а азербайджанские пилоты - на истребителях  F-16.

    Учения продолжаются.

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