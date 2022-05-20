В Турции состоялась встреча с азербайджанскими ветеранами

В посольстве Азербайджана в Турции по приглашению Фонда ветеранов войны Турции прошла встреча с азербайджанскими ветеранами, организованная общественным объединением "Просвещение молодежи демобилизованными военными".

В посольстве Азербайджана в Турции по приглашению Фонда ветеранов войны Турции прошла встреча с азербайджанскими ветеранами, организованная общественным объединением "Просвещение молодежи демобилизованными военными".

Как передает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие дипломаты, сотрудники аппарата военного атташе при посольстве, представители Фонда ветеранов войны Турции и Фонда ветеранов-пенсионеров.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов отметил, что героизм, проявленный ветеранами во время 44-дневной Отечественной войны, - пример для каждого молодого человека.

Он рассказал о внимании, оказываемом Азербайджанским государством ветеранам, о том, что многие ветераны получили лечение и прошли реабилитацию именно в братской Турции, подчеркнул особую заботу турецких врачей о них.

Посол коснулся значимости моральной и психологической поддержки, оказываемой турецкими ветеранами азербайджанским братьям, и высоко оценил это.

На встрече также выступили сами ветераны, выразили удовлетворение внимание и заботой государства о них.