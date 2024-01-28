В Товузском районе похоронен шехид Гаджиали Гасымов

На кладбище села Караханлы Товузского района похоронен военнослужащий азербайджанской армии Гаджиали Гасымов.

Военнослужащий Азербайджанской армии Гаджиали Гасымов похоронен на кладбище села Караханлы Товузского района.

Как передает западного бюро Report , в церемонии приняли участие родственники шехида, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и жители района.

Отметим, что Азербайджанский военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гаджиали Таир оглу Гасымов, тяжело раненный 19 сентября прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана, и проходивший длительное лечение в военно-медицинском учреждении с диагнозом церебральная кома, несмотря на усилия врачей, стал шехидом.

Аллах ряхмят элясин!