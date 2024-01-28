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В Товузском районе похоронен шехид Гаджиали Гасымов

В Товузском районе похоронен шехид Гаджиали Гасымов На кладбище села Караханлы Товузского района похоронен военнослужащий азербайджанской армии Гаджиали Гасымов.
Армия
28 января 2024 г. 17:09
В Товузском районе похоронен шехид Гаджиали Гасымов

Военнослужащий Азербайджанской армии Гаджиали Гасымов похоронен на кладбище села Караханлы Товузского района.

Как передает западного бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и жители района.

Отметим, что Азербайджанский военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гаджиали Таир оглу Гасымов, тяжело раненный 19 сентября прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана, и проходивший длительное лечение в военно-медицинском учреждении с диагнозом церебральная кома, несмотря на усилия врачей, стал шехидом.

Аллах ряхмят элясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Hacıəli Qasımov dəfn olunub - YENİLƏNİB 

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