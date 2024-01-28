В Товузском районе похоронен шехид Гаджиали Гасымов

Военнослужащий Азербайджанской армии Гаджиали Гасымов похоронен на кладбище села Караханлы Товузского района.
Как передает западного бюро
Отметим, что Азербайджанский военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гаджиали Таир оглу Гасымов, тяжело раненный 19 сентября прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана, и проходивший длительное лечение в военно-медицинском учреждении с диагнозом церебральная кома, несмотря на усилия врачей, стал шехидом.
Аллах ряхмят элясин!