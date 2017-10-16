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    В Тбилиси состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

    Во встрече принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов
    © Mod.gov.az

    Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов был принят министром обороны Грузии Леваном Изория.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече произошел обмен мнениями по поводу процессов на Южном Кавказе и в мире, перспектив регионального военного сотрудничества, региональной безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств, военного обучения, общего участия в военных учениях, перспектив военного сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.

    Л.Изория выразил удовлетворение повторным приветствием азербайджанского коллеги в Грузии, отметив, что грузинский народ никогда не забывает поддержку братского Азербайджана в трудные и сложные времена: "В тушении имевших место недавно в Боржоми пожаров Азербайджан оказал нам большую помощь. Я был свидетелем самоотверженности азербайджанских спасателей. Я еще раз выражаю благодарность азербайджанской стороне за эту помощь".

    После министр отметил, что сотрудничество в военной сфере между двумя странами развивается и это служит примером для других стран.

    З.Гасанов выразил благодарность за искренний прием и хорошие слова, отметив, что азербайджанские народ и государство всегда готовы оказывать помощь братскому и дружественному грузинскому народу: "Сегодня мы эффективно сотрудничаем в регионе во всех сферах, в том числе военной. Это сотрудничество служит укреплению мира в регионе и мире".

    Во встрече принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

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