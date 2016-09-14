В связи с началом нового учебного года министр обороны посетил военную школу

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Для проверки состояния готовности к новому учебному году и открытия новопостроенного объекта инфраструктуры министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства 14-го сентября посетили Азербайджанскую высшую военную школу имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации министерства, сначала министр обороны и руководящий состав министерства почтили память и возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева, возвышенному на территории школы.

Министр обороны осмотрел корпуса, оснащенные современным учебным оборудованием, различные кафедры и учебные кабины, посетил казармы и другие административные здания.

Затем министр обороны встретился с командованием, преподавательским и профессорским составом, а также курсантами школы.

Поздравив личный состав с началом нового учебного года, министр особо подчеркнул внимание и заботу, оказанную президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, господином Ильхамом Алиевым развитию современной системы образования в нашей стране.

Отметив ускоренное продолжение работ, выполненных за короткое время в Вооруженных силах и в частности в военных учебных заведениях, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул важность уделения особого внимания проведению полевых учебных занятий с использованием материально-технической базы. Он отметил, что молодые офицеры, закончившие военные школы и овладевшие практическими военными знаниями и навыками, должны быть готовы к успешному выполнению любой задачи в ходе боевых действий.

Как продолжение строительных работ, проводимых во всех воинских частях, в том числе в специальных учебных заведениях по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, господина Ильхама Алиева состоялось также открытие новопостроенной столовой на территории школы.

Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в столовой, оснащенной необходимым оборудованием, где ему было доложено о возможности обеспечения личного состава качественным питанием, состоящим из национальных блюд. Для питания курсантов новыми и высококалорийными овощами, сельскохозяйственные продукты, собранные из подсобного хозяйства, доставляются непосредственно в склады военной школы. В здании построены также пекарня, кондитерская, продовольственные и вещевые склады, котельная и другие служебные помещения, установлены системы освещения, вентиляции и отопления, а также проведены работы по озеленению территории.

После церемонии открытия столовой руководство министерства обороны пообедало вместе с курсантами.

В конце встречи З.Гасанов дал соответствующие указания и рекомендации руководству школы для повышения уровня подготовки, дисциплины и морально-психологической подготовки будущих офицерских кадров.