В прошлом году производство продукции Миноборонпрома выросло на 42%

По сравнению с предыдущим годом прирост объема производства продукции оборонного и специального назначения составил 111,4 млн манатов или 44,9%

В 2020 году общий объем производства продукции на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана составил 368,8 млн манатов (без НДС).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Отмечается, что это на 42,9% больше, чем в 2019 году.

По сравнению с предыдущим годом прирост объема производства продукции оборонного и специального назначения составил 111,4 млн манатов или 44,9%.

В целом, из произведенной продукции 359,7 млн манатов (97,5%) пришлись на продукцию оборонного и специального назначения, 9,1 млн манатов (2,5%) - гражданского назначения.

В отчетный период по министерству в госбюджет выплачено 18,1 млн манатов, в ГФСЗ – 7,8 млн манатов, на пособия по безработице – 320,5 тыс. манатов.