Ильхам Алиев: В последние годы приобретены самая современная техника и оружие

В последние годы Азербайджан добился больших успехов в строительстве армии. Вооруженные силы страны сегодня характеризуют крепкая дисциплина, патриотизм, высокий морально-боевой дух и боеспособность. Они оснащены самым современным оружием и военной техникой. Все это, безусловно, привело в последние годы к укреплению военной мощи страны.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью в майском номере авторитетного российского журнала "Национальная оборона".

"По данным отчета Global Firepower 2019, в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м месте. Особо хочу отметить, что в 2006 году у нас было создано Министерство оборонной промышленности. В последние годы начали функционировать более 20 военных заводов. На этих заводах производится различная продукция военного назначения более 2000 наименований, которой оснащается наша армия. Одновременно мы уже экспортируем военную продукцию.

В последние годы приобретены самая современная техника и оружие. Среди них - сотни единиц бронетехники, многочисленные сторожевые, военные корабли, системы противовоздушной обороны, десятки боевых самолетов, более сотни боевых, военно-транспортных и транспортных вертолетов, самые современные разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты, средства ПВО, противоракетной обороны, самые современные средства связи, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Особое значение мы придаем социальной сфере военнослужащих, улучшаются условия службы военных. За последние годы были созданы десятки военных городков. Условия службы военных очень хорошие. За последние несколько лет более 80 процентов воинских частей, военных городков были отстроены заново или капитально отремонтированы. В предстоящие 2-3 года все военные городки будут полностью отремонтированы. Решаются жилищно-бытовые вопросы военнослужащих. На основе принятого решения военным, 20 лет безупречно прослужившим в армии, государство бесплатно предоставляет квартиры. Сегодня в наших воинских частях работает более 20 тысяч гражданских лиц. Раньше на этих работах были заняты солдаты. Мы освободили их от бытовых работ. В то же время для гражданских лиц было открыто более 20 тысяч рабочих мест.

Безусловно, все вышеуказанные меры, принятые в последние годы, привели к еще большему укреплению материально-технической базы Вооруженных сил, усилению социальной защиты военнослужащих, и мы будем продолжать шаги в этом направлении", - сказал президент.