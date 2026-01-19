Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия
    • 19 января, 2026
    • 11:25
    11:10 19-23 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что нет никаких оснований для беспокойства.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

