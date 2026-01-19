В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
11:10 19-23 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что нет никаких оснований для беспокойства.
