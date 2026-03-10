В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

В Пирекешкюле и Агдере с 10 по 13 марта будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что оснований для беспокойства нет.