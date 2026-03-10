Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    • 10 марта, 2026
    • 10:36
    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    В Пирекешкюле и Агдере с 10 по 13 марта будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что оснований для беспокойства нет.

    Утилизация боеприпасов Минобороны Азербайджана
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    11:02

    В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:02

    Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    11:01

    Из Ирана в Азербайджан с 28 февраля эвакуированы свыше 2 тыс. человек из 69 стран

    Внутренняя политика
    10:55

    Иран атаковал военную базу США Харир в Иракском Курдистане

    В регионе
    10:47

    Премьер-министр 13 марта представит доклад Милли Меджлису

    Милли Меджлис
    10:43

    Цены на золото выросли более чем на 1,4% на фоне спроса на надежные активы

    Финансы
    10:38

    В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9%

    Бизнес
    10:38

    В Баку объем оборота общественного питания вырос на 10%

    Бизнес
    10:37

    Индия ищет варианты безопасного вывода 36 своих судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей