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В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередного "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".
Армия
31 июля 2025 г. 18:38
В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередного "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии обратились со словами напутствия к выпускникам курса преданно служить Родине, высоко ценить воинскую честь, постоянно совершенствовать свои знания и навыки, а также пожелали успехов в дальнейшей службе.

Выпускники пообещали применить полученные в ходе курса знания и практические навыки, добросовестно выполнять поставленные задачи и достойно защищать Родину.

Затем военнослужащим были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной в сопровождении военного оркестра.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Combined Arms Army holds graduation ceremony
Версия на азербайджанском языке Əlahiddə Ümumqoşun Orduda buraxılış mərasimi keçirilib

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