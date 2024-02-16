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В отдельной дивизии в Газахе сданы жилые дома для пограничников

В отдельной дивизии в Газахе сданы жилые дома для пограничников В селе Даш Салахлы Газахского района сдан в эксплуатацию комплекс жилых зданий в отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы (ГПС).
Армия
16 февраля 2024 г. 11:11
В отдельной дивизии в Газахе сданы жилые дома для пограничников

В селе Даш Салахлы Газахского района сдан в эксплуатацию комплекс жилых зданий в отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС.

Комплекс построен для военнослужащих отдельной пограничной дивизии "Газах" и членов их семей. В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев и глава исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов.

Жилые дома построены в целях реализации задач по улучшению жилищных и социально-бытовых условий военнослужащих в рамках выполнения поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasında yeni inşa olunmuş yaşayış binaları xidməti istifadəyə verilib

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