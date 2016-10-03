В Нахчыване в Отдельной Общевойсковой Армии проводятся командно-штабные учения

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Ильхамом Алиевым плану, с 3-го октября на территории Нахчыванской Автономной Республики начались командно-штабные учения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, к учениям привлечены воинские части, личный состав управлений и штабов находящиеся в подчинении Отдельной Общевойсковой Армии.

Основываясь на боевой опыт, воинские части и соединения выполнят задачи по обороне территории Нахчывана с проведением основных видов операций, а также отработают вопросы по принятию превентивных мер по предотвращению агрессии и угроз противника по территории страны в целом.

В тоже время с применением имеющихся на вооружении новых и современных ракетно-артиллерийских систем, авиационных средств и другого оружия и боевой техники, подразделения выполнят задачи по уничтожению военно-стратегических объектов, находящихся в глубине обороны противника.