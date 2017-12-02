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    В Отдельной Общевойсковой Армии проведено соревнование на звание "Лучшая артиллерийская батарея"

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2017 год, в Отдельной Общевойсковой Армии проведено соревнование на звание "Лучшая артиллерийская батарея".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    После проверки учебно-материальной базы и оснащения личного состава, артиллерийские расчеты заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы, как в индивидуальном, так и в групповом порядке.
    Были также успешно выполнены задачи по выходу на новые огневые позиции и уничтожению как заранее определенных, так и внезапно обнаруженных целей.

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