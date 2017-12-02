Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2017 год, в Отдельной Общевойсковой Армии проведено соревнование на звание "Лучшая артиллерийская батарея".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После проверки учебно-материальной базы и оснащения личного состава, артиллерийские расчеты заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы, как в индивидуальном, так и в групповом порядке.

Были также успешно выполнены задачи по выходу на новые огневые позиции и уничтожению как заранее определенных, так и внезапно обнаруженных целей.