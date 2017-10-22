В одной из воинских частей прошло мероприятие с участием школьников

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В одной из воинских частей прошло мероприятие с участием учеников-старшеклассников одной из общеобразовательных школ в Ходжавендского района.

Как сообщили Report из министерства обороны, в начале мероприятия участники почтили светлую память шехидов, умерших за свободу наших земель и всеобщего лидера Гейдара Алиева минутой молчания.

Гости были проинформированы об истории, боевом пути и деятельности воинской части, им были продемонстрированы оружия и боеприпасы из арсенала.

Школьники ознакомились с территорией воинской части, санитарной частью, казармами, баней-прачечной и солдатской столовой,отобедали с военнослужащими. Мероприятие продолжилось концертной программой на патриотическую тему в исполнении деятелей искусства Дома культуры Ходжавендского района и кружка самодеятельности воинской части.

Гости поблагодарили руководство министерства обороны за организацию мероприятия.