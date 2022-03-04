В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке

В войсках Нахчыванского гарнизона были проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей.

В войсках Нахчыванского гарнизона были проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основное внимание на занятиях по командирской подготовке, проводимых в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год", было уделено совершенствованию навыков офицеров по управлению подразделениями и привитию им уверенности при творческом подходе к организации мероприятий.

На занятиях, проводимых в полку гражданской обороны и Службе спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, была представлена информация о тактико-технических характеристиках, правилах эксплуатации, технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей и пожарно-технического оборудования, спасательных лодок и других средств, а также о правилах использования водолазного снаряжения.

В ходе тренировок, направленных на отработку навыков устранения аварий, обнаружению и тушению пожаров, охране и безопасной эвакуации личного состава, вооружения и техники, имущества с применением опыта, обретенного на международных учениях, были на практике продемонстрированы последовательность, правила и методы проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На занятиях по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей была продемонстрирована методика организации и подготовки тактико-строевых учений на основе опыта, обретенного во время Отечественной войны, отмечена важность проведения оперативно-тактических расчетов при планировании действий войск и принятии решений.

С применением современной танковой техники в бою в дневное и ночное время на практике было отработано уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач, минуя минные поля и заслоны.

Наряду с материально-техническим обеспечением соединений, частей и подразделений, были отработаны вопросы эвакуации техники, поврежденной в ходе боевых действий, и при преодолении естественных преград, приведения ее в состояние готовности к повторному применению, а также деятельность ремонтных мастерских.

В заключение были отмечены положительные результаты работы по подготовке офицеров к проведению тренировок и учений, подчеркнуто достижение поставленных целей, были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений.