О нас
Аудио новости

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке В войсках Нахчыванского гарнизона были проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей.
Армия
4 марта 2022 г. 18:09
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке

В войсках Нахчыванского гарнизона были проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основное внимание на занятиях по командирской подготовке, проводимых в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год", было уделено совершенствованию навыков офицеров по управлению подразделениями и привитию им уверенности при творческом подходе к организации мероприятий.

На занятиях, проводимых в полку гражданской обороны и Службе спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, была представлена информация о тактико-технических характеристиках, правилах эксплуатации, технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей и пожарно-технического оборудования, спасательных лодок и других средств, а также о правилах использования водолазного снаряжения.

В ходе тренировок, направленных на отработку навыков устранения аварий, обнаружению и тушению пожаров, охране и безопасной эвакуации личного состава, вооружения и техники, имущества с применением опыта, обретенного на международных учениях, были на практике продемонстрированы последовательность, правила и методы проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На занятиях по командирской подготовке с участием командиров батальонов, дивизионов и их заместителей была продемонстрирована методика организации и подготовки тактико-строевых учений на основе опыта, обретенного во время Отечественной войны, отмечена важность проведения оперативно-тактических расчетов при планировании действий войск и принятии решений.

С применением современной танковой техники в бою в дневное и ночное время на практике было отработано уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач, минуя минные поля и заслоны.

Наряду с материально-техническим обеспечением соединений, частей и подразделений, были отработаны вопросы эвакуации техники, поврежденной в ходе боевых действий, и при преодолении естественных преград, приведения ее в состояние готовности к повторному применению, а также деятельность ремонтных мастерских.

В заключение были отмечены положительные результаты работы по подготовке офицеров к проведению тренировок и учений, подчеркнуто достижение поставленных целей, были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ordu komandirlərinin məşğələləri keçirilib

Самое важное

ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23
Исполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
ФотоИсполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
4 марта 2022 г. 13:09
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi