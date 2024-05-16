Азербайджанские военнослужащие выполнили очередные задачи в рамках учений Anatolian Phoenix-2024

В ходе проходящих в Турции международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 выполнены очередные задачи.

В ходе проходящих в Турции международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 выполнены очередные задачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Азербайджанские военнослужащие в ходе учений выполнили задачи по охране конвоя, спасению личного состава, а также прыжки с высоты и маневры по проникновению.

В учениях были задействованы вертолеты и самолеты, а также истребители F-16, при помощи которых были поражены условные цели.

Учения Anatolian Phoenix-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции, Катара, Польши, Словении, Румынии, Саудовской Аравии завершатся 17 мая.