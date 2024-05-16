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Азербайджанские военнослужащие выполнили очередные задачи в рамках учений Anatolian Phoenix-2024

Азербайджанские военнослужащие выполнили очередные задачи в рамках учений Anatolian Phoenix-2024 В ходе проходящих в Турции международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 выполнены очередные задачи.
Армия
16 мая 2024 г. 17:53
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередные задачи в рамках учений Anatolian Phoenix-2024

В ходе проходящих в Турции международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 выполнены очередные задачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Азербайджанские военнослужащие в ходе учений выполнили задачи по охране конвоя, спасению личного состава, а также прыжки с высоты и маневры по проникновению.

В учениях были задействованы вертолеты и самолеты, а также истребители F-16, при помощи которых были поражены условные цели.

Учения Anatolian Phoenix-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции, Катара, Польши, Словении, Румынии, Саудовской Аравии завершатся 17 мая.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen perform high jump and infiltration maneuvers in international exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri beynəlxalq təlimdə hündürlükdən tullanma və sızma manevrlərini icra ediblər

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