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С артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой

С артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
16 мая 2024 г. 13:36
С артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций и подготовке установок к боевому применению.

"Также успешно были выполнены задачи по отслеживанию действий условного противника с использованием имеющихся на вооружении универсальных радиолокационных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, противодействию артиллерийским средствам условного противника, обнаружению и посадке средств воздушной разведки специальными техническими средствами.

Основное внимание при проведении учений уделено повышению знаний и умений военнослужащих, совершенствованию навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, а также организации взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций", - заявили с Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army’s artillery units hold live-fire tactical exercise
Версия на азербайджанском языке MN: Artilleriya bölmələri radiolokasiya kompleksləri və PUA ilə döyüş atışlı taktiki təlim keçirir

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