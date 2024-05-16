С артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций и подготовке установок к боевому применению.

"Также успешно были выполнены задачи по отслеживанию действий условного противника с использованием имеющихся на вооружении универсальных радиолокационных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, противодействию артиллерийским средствам условного противника, обнаружению и посадке средств воздушной разведки специальными техническими средствами.

Основное внимание при проведении учений уделено повышению знаний и умений военнослужащих, совершенствованию навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, а также организации взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций", - заявили с Минобороны.