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На учениях Anatolian Phoenix - 2024 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

На учениях Anatolian Phoenix - 2024 состоялся День высокопоставленного наблюдателя На международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся День высокопоставленного наблюдателя.
Армия
16 мая 2024 г. 22:06
На учениях Anatolian Phoenix - 2024 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

В рамках международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В "Дне высокопоставленного наблюдателя" приняли участие представители ВВС, ВМС Азербайджана и Аппарата военного атташе Азербайджана в Турции.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и выполнении предстоящих задач, а также короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости с интересом понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 различных эпизодов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Ankası – 2024” təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib

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