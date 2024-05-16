На учениях Anatolian Phoenix - 2024 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

В рамках международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".
Об этом
В "Дне высокопоставленного наблюдателя" приняли участие представители ВВС, ВМС Азербайджана и Аппарата военного атташе Азербайджана в Турции.
Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и выполнении предстоящих задач, а также короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.
После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости с интересом понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2024 различных эпизодов.