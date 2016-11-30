В Москве пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 71-е заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) состоится в среду в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В мероприятии примут участие руководители военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, Антитеррористического центра СНГ и Координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ", - говорится в сообщении.

В ходе заседания будут рассмотрены 20 вопросов по различным направлениям взаимодействия министерств обороны. Намечено подвести итоги за 2016 год и спланировать совместную работу в 2017 году, в том числе мероприятия, посвященные 25-летию образования СМО СНГ.

По итогам заседания планируется принять решения по вопросам развития объединенной системы противовоздушной обороны, системы связи, расширения взаимодействия в сфере гуманитарного разминирования, обучения военных кадров, проведения совместных мероприятий боевой подготовки и полевой выучки, а также военно-спортивных и образовательных мероприятий в формате СНГ.

Участникам заседания будет представлен доклад об опыте выполнения военнослужащими инженерных войск Вооруженных Сил РФ задач по гуманитарному разминированию местности и архитектурно-исторических объектов в Сирии.

Состоится ряд двусторонних встреч министров обороны государств - участников СНГ, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также утвердить планы сотрудничества оборонных ведомств на 2017 год.