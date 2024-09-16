В Минобороны состоялась встреча с известным азербайджанским фотографом Резой Дегати

В Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны состоялась встреча с известным азербайджанским фотографом Резой Дегати.

В Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны состоялась встреча с известным азербайджанским фотографом Резой Дегати.

Как сообщили Report в Минобороны, сначала Р. Дегати был проинформирован об издательской, мультимедийной и редакционной деятельности министерства.

На встрече было подчеркнуто, что Р. Дегати, внесший значительный вклад в доведении азербайджанских реалий до мировой общественности, был рядом с азербайджанским народом в самые тяжелые, трагические дни и судьбоносные моменты. Было рассказано о его деятельности по разоблачению армянского вандализма и терроризма в период после Первой Карабахской и Отечественной войн, а также после исторической победы, о его многогранной работе, пропагандирующей природу, традиции и культуру Азербайджана.

С группой представителей Министерства обороны, работающих в сфере коммуникации, состоялся мастер-класс, посвященный искусству фотографии. Участники были проинформированы об этапах развития фотоискусства, истории фотографии, жанрах, а также возможностях современной фототехники. Говоря о тонкостях фотоискусства, Р. Дегати особо отметил важность обращения внимания на документальность, достоверность, детальность и реальность, которые являются главными аспектами в фотографии.

Участникам мастер-класса был представлен фильм, отражающий жизнь и творчество азербайджанского фотографа.

Отвечая на многочисленные вопросы участников встречи, Р. Дегати поделился своими богатыми воспоминаниями.

В завершение мероприятия была просмотрена фотовыставка об азербайджанской армии, в том числе кадры Отечественной войны.