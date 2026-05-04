В Минобороны прошло мероприятие, посвященное наследию Гейдара Алиева

Военный прокурор Бахруз Ахмедов совместно с должностными лицами Минобороны провел в N-ской воинской части Главного управления ракетных и артиллерийских войск министерства мероприятие на тему "Наследие общенационального лидера – основа государственности и армейского строительства".

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

В ходе мероприятия было отмечено, что благодаря дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева была заложена основа современного армейского строительства, обороноспособность Азербайджана была значительно усилена, сформирована регулярная армия и обеспечено всестороннее развитие Вооруженных сил.

Отмечено, что сохранение государственных ценностей, завещанных нам общенациональным лидером, является нравственным долгом каждого из нас.

Военный прокурор также ознакомился с бытовыми условиями военнослужащих, дал артиллеристам необходимые рекомендации и указания, связанные с укреплением дисциплины.

В завершение мероприятия отличившимся на службе артиллеристам были вручены подарки.