В Минобороны Азербайджана приостановлен прием граждан

Министерство обороны Азербайджана временно осуществляет прием и регистрацию граждан только посредством электронной почты и телефонной связи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В связи с мероприятиями, проводимыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, созданным с целью предотвращения опасности, которая может быть вызвана инфекцией коронавируса (COVID-19), Министерство обороны начало осуществлять прием и регистрацию граждан только посредством электронной почты и телефонной связи.

В целях обеспечения непрерывного приема и оперативности рассмотрения обращений граждан просьба обращаться по электронной почте pressmd@mod.gov.az, dti@mod.gov.az или на горячую линию (012) 912 Министерства обороны.