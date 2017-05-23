В министерстве обороны проведен семинар по международному гуманитарному праву

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В рамках деятельности по сотрудничеству между министерством обороны и представительством Международного комитета Красного Креста в Азербайджане в 2017 году 23 мая проведен семинар по международному гуманитарному праву.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, цель семинара заключалась в ознакомлении участников с соответствующими законодательствами и нормами воюющих государств, а также обмен мнениями по таким вопросам, как порядок действия, безопасность гражданского населения, защита раненых и больных в рамках норм международного права в ходе военных операций, поддержание мирного населения, пострадавшего в результате военного конфликта, и решение их проблем.

На мероприятии было рассказано о взаимном сотрудничестве между азербайджанским правительством, министерством обороны и МККК, а также проведен обмен мнениями относительно деятельности структуры в прифронтовой зоне, ее исполнительных механизмов и других вопросов.