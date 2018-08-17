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    В Лянкяране обнаружена противотанковая мина

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране обнаружена противотанковая мина.

    Об этом сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

    Так, 17 августа в 13:20 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 13:52 из колл-центра "102" министерства внутренних дел в Агентство поступила информация об обнаружении одной мины на берегу моря в Лянкяранском районе.

    В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, была обнаружена одна противотанковая мина (TM-62P3), которая для обезвреживания была транспортирована на центральный полигон для уничтожения снарядов.

    На площади 1 200 кв.м вокруг места обнаружения мины был проведен наземный осмотр, дополнительных опасных предметов и устройство не обнаружено.

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