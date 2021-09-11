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В Лачынском районе завершились совместные азербайджано-турецкие учения

В Лачынском районе завершились совместные азербайджано-турецкие учения В Лачынском районе завершились совместные тактические учения с боевой стрельбой спецназа Азербайджана и Турции.
Армия
11 сентября 2021 г. 16:38
В Лачынском районе завершились совместные азербайджано-турецкие учения

В Лачынском районе завершились совместные тактические учения с боевой стрельбой спецназа Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях группы спецназа успешно выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению, нейтрализации и уничтожению диверсионных групп на местности, скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий и иные задачи.

В Минобороны отметили, что профессионализм, проявленный военнослужащими двух стран в ходе учений, был высоко оценен.

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Версия на английском языке Joint Azerbaijani-Turkish exercises end in Lachin
Версия на азербайджанском языке Laçında keçirilən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimi başa çatıb

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