В Лачынском районе завершились совместные азербайджано-турецкие учения

В Лачынском районе завершились совместные тактические учения с боевой стрельбой спецназа Азербайджана и Турции.

В Лачынском районе завершились совместные тактические учения с боевой стрельбой спецназа Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях группы спецназа успешно выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению, нейтрализации и уничтожению диверсионных групп на местности, скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий и иные задачи.

В Минобороны отметили, что профессионализм, проявленный военнослужащими двух стран в ходе учений, был высоко оценен.