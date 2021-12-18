В Кяльбаджарском и Лачынском районах сданы в эксплуатацию военные объекты

В ходе визита в Кяльбаджарский и Лачынский районы руководство министерства обороны Азербайджана приняло участие в церемониях открытия новопостроенных объектов военного назначения.

В ходе визита в Кяльбаджарский и Лачынский районы руководство министерства обороны Азербайджана приняло участие в церемониях открытия новопостроенных объектов военного назначения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, ознакомившемуся с жилыми помещениями, предусмотренными для военнослужащих, было доложено, что в воинских частях созданы надлежащие условия для личного состава. Здания оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей. Предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. В зданиях установлена отопительная система, подведены световые и водопроводные линии.

Министру обороны, ознакомившемуся с автопарком воинских частей, было доложено, что посредством приобретенной новой гусеничной и лыжной техники обеспечиваются бесперебойные перевозки личного состава и грузов по заснеженным территориям со сложным рельефом.

Министру обороны, понаблюдавшему за ходом занятий, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки, было доложено, что благодаря принятой на вооружение технике деятельность подразделений стала более оперативной.

В рамках визита состоялось открытие новопостроенной столовой. В столовой, в которой предусмотрена кухня, оснащенная современным оборудованием, отдельное помещение для отдыха персонала, обеспечивающего горячей едой военнослужащих, продовольственные склады и другие помещения, полностью соблюдены санитарно-гигиенические нормы.

Министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.