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В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера

В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера Найдено тело пропавшего в Кяльбаджаре старшего лейтенанта Азербайджанской армии Фуада Багирова
Армия
31 января 2022 г. 13:30
В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера

Найдено тело пропавшего в Кяльбаджаре старшего лейтенанта Азербайджанской армии Фуада Багирова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Тело старшего лейтенанта Багирова Фуада Аллахверди оглу было обнаружено 31 января около 12:30 в результате поисково-спасательных мероприятий с привлечением личного состава и специальной техники подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском районе, а также с участием сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям.

Руководство министерства обороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее сообщалось, что старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу заблудился на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə itkin düşən baş leytenantın nəşi tapılıb

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