Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении

Во взаимодействии с соответствующими государственными структурами продолжаются поиски военнослужащего азербайджанской армии - старшего лейтенанта Багирова Фуада Аллахверди оглу, заблудившегося на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
"Трое других военнослужащих Азербайджанской Армии, найденные утром 29 января в результате проведенных поисков, были эвакуированы на вертолете и размещены в военный госпиталь в Баку.
Лечение военнослужащих продолжается под наблюдением специализированных врачей, их здоровью ничто не угрожает", - сообщили в оборонном ведомстве.