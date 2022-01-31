Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении

Во взаимодействии с соответствующими государственными структурами продолжаются поиски военнослужащего азербайджанской армии - старшего лейтенанта Багирова Фуада Аллахверди оглу, заблудившегося на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резко

Во взаимодействии с соответствующими государственными структурами продолжаются поиски военнослужащего азербайджанской армии - старшего лейтенанта Багирова Фуада Аллахверди оглу, заблудившегося на участке Алагёлляр Кяльбаджарского района в результате резкого изменения погодных условий и метели.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

"Трое других военнослужащих Азербайджанской Армии, найденные утром 29 января в результате проведенных поисков, были эвакуированы на вертолете и размещены в военный госпиталь в Баку.

Лечение военнослужащих продолжается под наблюдением специализированных врачей, их здоровью ничто не угрожает", - сообщили в оборонном ведомстве.