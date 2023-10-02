О нас

В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения

В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения Согласно плану совместных действий, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку проводятся совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) обеих стран.
Армия
2 октября 2023 г. 13:14
В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения

Согласно плану совместных действий, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку проводятся совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) обеих стран.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Для участия в совместных тактических учениях 2 октября военные корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Баку.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией Вооруженных сил Казахстана во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Сакеном Бекжановым.

Поприветствовав гостей, вице-адмирал С.Бекиров выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Командующий ВМС отметил, что совместные тактические учения в азербайджанском секторе Каспийского моря внесут весомый вклад в проведение взаимного обмена опытом между военнослужащими обеих стран, дальнейшее повышение их профессионализма и уровня подготовки.

Отметим, что на совместных азербайджано-казахстанских тактических учениях, которые продлятся до 8 октября, будут выполнены действия по различным эпизодам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani-Kazakh joint tactical exercises kick off in Caspian Sea 
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizində Azərbaycan-Qazaxıstan birgə hərbi təlimləri başlayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi