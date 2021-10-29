В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащих
В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащихДень Турецкой республики был отмечен в турецко-российском центре мониторинга в Карабахе с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана.
День Турецкой республики был отмечен в турецко-российском центре мониторинга в Карабахе с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в своем аккаунте в Twitter.
"В турецко-российском центре мониторинга в Карабахе по случаю Дня Республики Турции прошла церемония с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана и России", - сказали в министерстве национальной обороны Турции.
Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi. pic.twitter.com/73WNeui2Rc