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В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащих

В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащих День Турецкой республики был отмечен в турецко-российском центре мониторинга в Карабахе с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана.
Армия
29 октября 2021 г. 23:11
В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащих

День Турецкой республики был отмечен в турецко-российском центре мониторинга в Карабахе с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в своем аккаунте в Twitter.

"В турецко-российском центре мониторинга в Карабахе по случаю Дня Республики Турции прошла церемония с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана и России", - сказали в министерстве национальной обороны Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Cümhuriyyət Günü Qarabağda Azərbaycan hərbçilərinin iştirakı ilə qeyd edilib

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