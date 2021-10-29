В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащих

В Карабахе отметили День Турецкой Республики с участием азербайджанских военнослужащих

День Турецкой республики был отмечен в турецко-российском центре мониторинга в Карабахе с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

https://static.report.az/photo/586ab684-daf8-3bd2-8fff-2f63c6ba9b39.jpg https://static.report.az/photo/586ab684-daf8-3bd2-8fff-2f63c6ba9b39.jpg

День Турецкой республики был отмечен в турецко-российском центре мониторинга в Карабахе с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в своем аккаунте в Twitter. "В турецко-российском центре мониторинга в Карабахе по случаю Дня Республики Турции прошла церемония с участием личного состава Вооруженных сил Азербайджана и России", - сказали в министерстве национальной обороны Турции. Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi. pic.twitter.com/73WNeui2Rc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2021 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook