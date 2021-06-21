В Израиле испытали новую бортовую лазерную систему, перехватывающую БПЛА

Министерство обороны Израиля успешно завершило первую серию испытаний новой бортовой высокомощной лазерной системы, перехватывающей беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня пресс-служба обор

Министерство обороны Израиля успешно завершило первую серию испытаний новой бортовой высокомощной лазерной системы, перехватывающей беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

"Управление исследований и разработок министерства обороны совместно с концерном Elbit Systems и ВВС Израиля успешно осуществили перехват нескольких БПЛА с использованием бортовой системы высокомощного лазерного оружия (HPL-WS). Перехват БПЛА осуществлялся на различных дальностях и высотах полета", - говорится в заявлении пресс-службы.