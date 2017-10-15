В Хызы обнаружено еще 243 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе осмотрела одну ферму в поселке Гилязи, а также территорию, прилегающую к месту взрыва в воинской части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 243 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 79 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 2 327 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 388 500 кв.м (38.85 га.) территории.

В общей сложности, за 43 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участка, 13 ферм, 40 земельных участка, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 12 278 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS), 5 109 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 36 470 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 46 477 328 кв.м.( 4 648 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 8 868 жителей поселка Гилязи, деревень Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.