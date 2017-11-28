В Хызы обнаружено 193 единицы невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-й воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), было обнаружено и изъято 193 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 136 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 463 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 289000 кв.м. территории.

В общей сложности, за 82 дней обнаружено и изъято 20390 единица невзорвавшихся снарядов (PHS), 9861 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 71512 кг воспламеняющихся средств. Проверено 71348 062 кв. м территории.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.