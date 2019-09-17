​В ходе учений выполняются задачи на картах - ВИДЕО

Согласно плану, на очередном этапе широкомасштабных оперативно-тактических учений задачи по действиям войск отрабатываются на картах.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Разведданные, полученные в сложной радиоэлектронной обстановке наносятся на карты.
Доклады, подготовленные по сложившейся обстановке, с помощью автоматизированных систем управления доводятся до командно-начальствующего состава в качестве распоряжений.
https://youtu.be/a_d5sQkaJTo
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