​В ходе учений выполняются задачи на картах - ВИДЕО

Согласно плану, на очередном этапе широкомасштабных оперативно-тактических учений задачи по действиям войск отрабатываются на картах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Разведданные, полученные в сложной радиоэлектронной обстановке наносятся на карты.

Доклады, подготовленные по сложившейся обстановке, с помощью автоматизированных систем управления доводятся до командно-начальствующего состава в качестве распоряжений.

https://youtu.be/a_d5sQkaJTo