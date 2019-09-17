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В ходе учений выполняются задачи на картах - ВИДЕО

​В ходе учений выполняются задачи на картах - ВИДЕО

Согласно плану, на очередном этапе широкомасштабных оперативно-тактических учений задачи по действиям войск отрабатываются на картах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Разведданные, полученные в сложной радиоэлектронной обстановке наносятся на карты.

Доклады, подготовленные по сложившейся обстановке, с помощью автоматизированных систем управления доводятся до командно-начальствующего состава в качестве распоряжений.

https://youtu.be/a_d5sQkaJTo

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