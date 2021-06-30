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В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи

В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи На совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021", проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.
Армия
30 июня 2021 г. 19:15
В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи

На совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021", проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

На начальном этапе учений личный состав был выведен в район сосредоточения вооружения и боевой техники и приведен в готовность к выполнению поставленных задач.

В ходе учений, проводимых поэтапно, артиллеристы при поддержке танковых подразделений выполнили задачи по уничтожению живой силы и бронетехники условного противника.

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Версия на английском языке Combat-training tasks successfully accomplished in Azerbaijani-Turkish joint exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərində təlim-döyüş tapşırıqları uğurla icra edilir

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