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В Губадлы сдано в эксплуатацию новое здание штаба ГПС

В Губадлы сдано в эксплуатацию новое здание штаба ГПС Сдано в эксплуатацию новое здание штаба отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).
Армия
19 января 2022 г. 11:29
В Губадлы сдано в эксплуатацию новое здание штаба ГПС
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Сдано в эксплуатацию новое здание штаба отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, церемония открытия прошла 18 января.

Заместитель начальника ГПС - командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов рапортовал начальнику службы генерал-полковнику Эльчину Гулиеву о готовности здания к открытию. Э.Гулиев поздравил личный состав с этим знаменательным событием.

На церемонии открытия было отмечено, что в соответствии с поручением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных территориях создается необходимая инфраструктура для пограничной обороны и охраны, осуществляются последовательные меры по улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих. В течение прошлого года в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачынском районах были построены 19 новых воинских частей, более 100 погранично-боевых пунктов приступили к служебно-боевой деятельности.

Затем руководство ГПС ознакомилось с условиями в здании штаба.

К памятнику, возведенному перед административным зданием в память о военнослужащих ГПС, погибших в Отечественной войне, были возложены цветы.

В рамках мероприятия военнослужащим срочной действительной военной службы, участвовавшим в Отечественной войне в рядах ГПС, достойно завершившим военную службу и зачисленным в резерв ВС Азербайджана были вручены учрежденные распоряжением президента Ильхама Алиева медали за отличие при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.

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